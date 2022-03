De forma dramática, Afogados escapa do rebaixamento

O Afogados Futebol Clube empatou com o Ibis e escapou do rebaixamento para a série A2 do Campeonato Pernambucano.

O empate de 1×1 foi dramático, com o Ibis saindo na frente e Felipe empatando debaixo de muita chuva.

O Ibis também fica na elite com o resultado. Caíram Vera Cruz e Sete de Setembro, que empataram em 2×2 na Ilha do Retiro.

O Afogados Futebol Clube equipe agora se prepara para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

