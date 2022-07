Definidas datas das convenções dos pré-candidatos ao governo de Pernambuco

Os cinco principais pré-candidatos ao governo de Pernambuco definiram as datas de suas convenções dentro do prazo legal estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que segue de 20 de julho a 05 de agosto.

A primeira convenção será da tucana Raquel Lyra, que acontecerá no próximo sábado (30/07), no Clube Português.

A pré-candidata ainda não confirmou os nomes para a vice e o Senado em sua chapa. Ela contava com o nome de Armando Monteiro para o Senado, mas ele anunciou que não disputará as eleições.

No domingo (31/07), haverá as convenções dos pré-candidatos Marília Arraes, Anderson Ferreira e Miguel Coelho. Marília fará sua convenção no Classic Hall, em Olinda; Anderson no Clube Português, às 10h; e Miguel Coelho no Clube Internacional, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife, a partir das 14h. A última convenção será a de Danilo Cabral, agendada para o dia 05 de agosto, no Clube Português.

Dos cinco principais pré-candidatos, Marília Arraes, Danilo Cabral e Anderson Ferreira já têm as suas chapas majoritárias definidas. Marília já anunciou Sebastião Oliveira (Avante) na vice e André de Paula (PSD) para o Senado. Danilo Cabral terá Luciana Santos (PCdoB) na vice e Teresa Leitão (PT) disputando o Senado. Anderson Ferreira anunciou a advogada Izabel Urquiza (PL) na vice e Gilson Machado (PL) para o Senado.

Miguel Coelho até o momento só confirmou sua pré-candidata à vice, a deputada estadual Alessandra Vieira (União Brasil). Raquel Lyra não anunciou nenhum nome para a vice e o Senado.

Do Nill Júnior