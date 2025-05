Desemprego fica em 6,6% no tri até abril, menor taxa da história para o mês, diz IBGE

A taxa de desemprego no Brasil foi de 6,6% no trimestre encerrado em abril, mostram dados divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Apesar de representar um leve aumento na comparação com os três meses anteriores (6,5%), o patamar é o mais baixo da série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) para o período finalizado em abril. O indicador é coletado desde 2012.

Desemprego é o menor da história para meses de abril. O menor nível em 13 anos foi atingido após a taxa superar o resultado de 2014, quando 7,2% da população com 14 anos ou mais se enquadrava como desocupada. No ano passado, a taxa de desemprego entre fevereiro e abril era de 7,5%.

Taxa de desemprego é formada por quem busca e não consegue emprego. O grupo é caracterizado por pessoas de dentro da força de trabalho que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar emprego. O método utilizado pelo IBGE exclui do cálculo todos que estão fora da força de trabalho, como um estudante universitário que dedica seu tempo somente aos estudos e uma dona de casa que não trabalha fora.