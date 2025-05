EXPOSIÇÃO DE FRANKLIN GOMES REVELA A BELEZA DO SERTÃO

A fotografia possui um grande potencial pedagógico, sendo uma ferramenta eficaz na aprendizagem, registro e divulgação da cultura, ficando evidente com a presença de imagens nos livros didáticos mostrando a diversidade cultural do país, o que enriquece o conteúdo e facilita a compreensão dos estudantes sobre o tema proposto.

“Tenho duas fotos de minha autoria em dois livros didáticos na região Sudeste, são imagens que retratam a Sociedade Encourada e o Museu do Cangaço, fato que me motivou a propor a Exposição Fotográfica: Valorização da Cultura, História e Beleza do Sertão Pernambucano, na perspectiva de revelar a força da fotografia como ferramenta didática, e agora com a aprovação, o material segue para dentro das escolas, destacando a versatilidade do retrato como ferramenta didática, pois sua aplicação se faz desde a Educação Básica, até nos trabalhos interdisciplinares e científicos”. Diz Franklin Gomes, que mantém @eco.retratur

Segundo a curadoria da exposição, a linguagem fotográfica proporciona aos professores um acesso direto ao olhar dos estudantes, ajudando-os a entender como eles se expressam, o que sentem e como aprendem de forma mais precisa ao relacionarem o conteúdo verbal com a fotografia.

A “Exposição Fotográfica: Valorização da Cultura, História e Beleza do Sertão Pernambucano”, será realizada em 1 Escola Estadual de Ensino Integral e 1 Escola Municipal, com a presença do fotografo que guiará a exposição. Em cada fotografia há uma descrição e um trecho de cordel e/ou música que represente a imagem fotográfica. Todas as imagens terão um QRCode para audiodescrição, trazendo acessibilidade e democratizando o acesso a todos os públicos .

SERVIÇO:

Dia: 28 de maio de 2025

Horário: 14 às 16h

Local: Escola Municipal Martin Luther King Jr. (Prédio da FAFOPST)

Dia: 30 de maio de 2025

Horário 9 às 12h e das 14 às 16h

Local: Corredores do Colégio Cônego Torres