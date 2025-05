Faeca Melo declara Sebastião “candidatíssimo” à Alepe e expõe divergência na base de Márcia Conrado

Em meio às movimentações políticas que começam a redesenhar os bastidores da eleição de 2026, o vice-prefeito de Serra Talhada, Faeca Melo, reafirmou publicamente sua fidelidade ao ex-deputado federal Sebastião Oliveira. A publicação feita por Faeca nas redes sociais foi interpretada nos bastidores como um gesto claro de que nem toda a base da prefeita Márcia Conrado está unida em torno do projeto político do grupo que defende o nome do seu esposo, Breno Araújo, como pré-candidato a deputado estadual.

No texto compartilhado, Faeca destaca o fortalecimento do Avante, partido presidido por Sebastião em Pernambuco, e antecipa que o ex-deputado “é candidatíssimo” a uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). A publicação também ressalta que o partido está montando chapas competitivas para deputado estadual e federal, atraindo lideranças com potencial eleitoral, especialmente nomes que buscam alternativas fora das siglas com deputados de mandato.

“O próprio Sebastião Oliveira não apenas é candidatíssimo, mas também vem, discretamente, organizando uma chapa robusta e competitiva”, diz um trecho da postagem.

Enquanto isso, a prefeita Márcia Conrado intensifica agendas ao lado do marido, Breno Araújo, em eventos públicos e encontros políticos — num claro movimento de construção da pré-candidatura de Breno à Alepe. Muitos aliados da prefeita já tratam sua participação na eleição estadual de 2026 como certa, mesmo sem anúncio oficial.

O gesto de Faeca, aliado histórico de Sebastião Oliveira, evidencia um racha silencioso dentro da base governista, que pode se tornar mais evidente nos próximos meses. Mesmo ocupando a vice-prefeitura na gestão petista, Faeca demonstra que seu alinhamento político segue firme com o líder do Avante.

Com o cenário estadual em formação e os bastidores locais em ebulição, a tendência é que movimentos como o de Faeca ganhem mais visibilidade e revelem disputas internas que a prefeita Márcia terá que administrar dentro do seu próprio grupo.

DO Júnior Campos