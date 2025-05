Brasileiro trabalha de 1º de janeiro até hoje 29 de maio só para pagar impostos

Levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) mostra que em, 2025, os brasileiros precisaram trabalhar até hoje, 29 de maio, apenas para pagar impostos. São 149 dias, revela Gilberto Luiz do Amaral, presidente da entidade.

Essa carga de 149 dias no ano representa 40,82% da renda média do brasileiro, destinados ao pagamento de tributos federais, estaduais e municipais. “O brasileiro paga tributos sobre a renda, o consumo e o patrimônio. É essa soma que gera os 149 dias de trabalho destinados exclusivamente a tributos”, explicou Amaral no site do IBPT.

Segundo ele, o retorno do volume de impostos pagos é insatisfatório em forma de serviços públicos. “Temos uma das mais altas cargas tributárias do mundo, mas o retorno que o brasileiro recebe em saúde, educação, segurança e infraestrutura está muito aquém do que deveria ser”, afirmou o presidente do IBPT.