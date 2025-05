Culto de louvor e ação de graças marca inauguração da nova fachada do Mercantil Santana em Serra Talhada

Em uma noite marcada por fé, emoção e gratidão, o Mercantil Santana inaugurou sua nova fachada, na Avenida Afonso Magalhães, com um grande culto de louvor e ação de graças que reuniu centenas de pessoas entre colaboradores, familiares, amigos, clientes e representantes da comunidade evangélica de Serra Talhada.

O momento, carregado de simbolismo e devoção, celebrou não apenas a transformação visual do tradicional supermercado da cidade, mas também a trajetória de mais de 40 anos de história construída com trabalho, fé e união familiar.

A celebração contou com a participação de cantores evangélicos, pregações da palavra de Deus e fortes testemunhos de gratidão. Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a fala da matriarca da família, Izalira Santana, que, ao lado do esposo Antônio Expedito, fez um discurso comovente, agradecendo a Deus, aos clientes e aos funcionários:

“Temos tantas bênçãos que o Senhor Jesus tem nos dado. Agradecemos também os nossos funcionários, que todos os dias estão aqui conosco. Peço perdão se alguma vez machuquei alguém, mas tudo é pelo bem de todos. Sozinha, eu não posso conduzir a empresa. Nós precisamos uns dos outros. Cada um aqui tem uma família, tem filhos, tem responsabilidades. E o trabalho é uma palavra de Deus. Todos devemos viver e trabalhar com dignidade”, declarou Izalira.

A filha do casal, Izanilda Santana, que atualmente gerencia o Mercantil Santana, também fez questão de destacar a importância da fé na condução do negócio:

“Estamos aqui por uma aliança feita com Deus. Essa caminhada é resultado de muito trabalho, união e oração.”

A nova fachada marca o início de uma nova fase para o Mercantil Santana. Com uma identidade visual moderna e uma filosofia de trabalho ainda mais voltada para o bom atendimento, a loja se posiciona como um espaço que une tradição e inovação.

“A cidade está passando por um processo de revitalização, com praças novas, ciclovias e melhorias urbanas. A gente quis acompanhar esse ritmo. A nova fachada é o cartão de visitas de uma loja que está se modernizando, inovando e atendendo cada vez melhor a população de Serra Talhada”, explicou Eugênio Sabino, gerente comercial do supermercado.

Além da fachada, o ambiente interno também passou por mudanças. Mais organizado, seguro e acolhedor, o Mercantil Santana tem se tornado um verdadeiro ponto de encontro da cidade. Famílias aproveitam a praça de alimentação, servidores públicos se reúnem para um café e representantes comerciais utilizam o espaço para encontros de trabalho.

A noite de culto e louvor não apenas marcou uma inauguração, mas reafirmou o compromisso da família Santana com Deus, com seus clientes e com Serra Talhada.