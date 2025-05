PIB do Brasil cresce 1,4% no 1º trimestre de 2025, puxado por agropecuária, diz IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025, frente aos três últimos meses do ano passado, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (30).

O crescimento foi puxado pela agropecuária, que avançou 12,2%. Também houve alta no setor de serviços (0,3%), enquanto a indústria não mostrou variação significativa (-0,1%).

Em valores correntes, a economia brasileira acumulou R$ 3 trilhões entre janeiro e março.

Em relação ao primeiro trimestre de 2024, o PIB subiu 2,9%. Na época, o resultado foi puxado pelo comércio. Nos últimos quatro trimestres, o PIB cresceu 3,5%.