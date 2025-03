Desportista serra-talhadense morre em acidente na BR-232

Um grave acidente na BR-232, na noite desta quinta-feira (27), resultou na morte do goleiro e motorista Cícero Barroso da Silva, de 45 anos, conhecido como ‘Cição’. A colisão aconteceu por volta das 22h, no KM-410, próximo ao motel Só Love, em Serra Talhada.

Populares afirmam que o caminhão teria invadido a pista contrária. Ainda de acordo com relatos, o motorista do caminhão foi detido no distrito de Varzinha.

Cícero Barroso trabalhava como motorista de uma empresa em Serra Talhada e era bastante conhecido na cidade. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru.

DO Júnior Campos