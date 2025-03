Política Antônio de Antenor rebate especulações sobre possível perda de mandato

O vereador Antônio de Antenor (PRD) se pronunciou sobre as especulações de que poderia perder sua cadeira na Câmara Municipal de Serra Talhada, após a decisão da Justiça Eleitoral que cassou a chapa proporcional do Solidariedade por fraude à cota de gênero. A fala do parlamentar foi dada durante entrevista ao comunicador Francys Maya, da Rádio Vila Bela, nesta sexta-feira (28).

“Meu mandato está garantido”

Antônio de Antenor tranquilizou seus correligionários, afirmando que o seu mandato segue assegurado. Segundo ele, a legislação prevê que partidos que atingem 80% do coeficiente eleitoral mantêm direito a uma vaga na Câmara.

“Quero falar a toda Serra Talhada que meu mandato só Deus tira. Mas o meu mandato está garantido. Até porque, na matemática, se o Solidariedade perder o mandato, haverá uma redução de 2.500 votos na legenda. Essa legenda baixa de 49.000 para 46.000. O que significa isso? Quando dividir pelos 17 vereadores, a minha legenda vai aumentar, e eu vou me aproximar ainda mais do coeficiente”, afirmou.

Ele ainda esclareceu que, caso a cassação seja mantida, os suplentes Vandinho da Saúde ou Nailson Gomes assumirão a vaga.

Decisão da Justiça Eleitoral

A decisão do juiz Marcus César Sarmento Gadelha, da 71ª Zona Eleitoral de Pernambuco, anulou os votos do Solidariedade e determinou um novo cálculo do quociente eleitoral, o que pode modificar a composição da Câmara Municipal de Serra Talhada.

Além da cassação de Juliana Tenório, também foram declarados inelegíveis o presidente municipal do partido, Waldir Tenório Junior, e as candidatas Jessica Bianca e Silva e Ana Michele de Barros Silva.

DO Júnior Campos