Dia de fogo: base governista articula espetáculo para rejeitar contas de Luciano Duque na Câmara

Chegou o grande dia. Nesta terça-feira (08), a Câmara de Vereadores de Serra Talhada vota as contas referentes ao exercício financeiro de 2019 do ex-prefeito e atual deputado estadual Luciano Duque (SD). O clima é de tensão, bastidores agitados e movimentação intensa nos arredores do legislativo municipal.

A sessão, marcada para às 10h, deve contar com a presença de familiares, amigos e correligionários do deputado, que pretende usar a tribuna antes da votação. Por outro lado, o governo municipal montou uma verdadeira força-tarefa para ocupar o plenário e garantir apoio político e simbólico à rejeição das contas; algo que os governistas já tratam como certo nos bastidores.

Inclusive, circula a informação de que até fogos de artifício teriam sido comprados por aliados da prefeita Márcia Conrado para celebrar o que consideram uma derrota iminente de Duque, que enfrentará sua votação mais delicada desde que deixou a prefeitura.

A recomendação do Tribunal de Contas do Estado foi pela aprovação com ressalvas, mas a contagem feita nos bastidores aponta que o deputado teria apenas quatro votos: Lindomar Diniz, Antônio de Antenor, Clênio de Agenor e China Menezes. Número insuficiente para garantir a aprovação.

Entre os votos considerados indefinidos, destaque para Pinheiro de São Miguel. Historicamente, o parlamentar tem votado de acordo com os pareceres do Tribunal de Contas, o que gera expectativa em torno de sua posição nesta votação.

Outro ponto crucial gira em torno da vereadora Juliana Tenório do Solidariedade. Conforme o blog antecipou na semana passada, o julgamento do processo que pede a cassação do seu mandato e do partido acontece hoje às 9h30, no Tribunal de Justiça de Pernambuco. O processo foi movido pelo vereador Vandinho da Saúde, e, segundo fontes ouvidas, se a decisão pela cassação da chapa for publicada antes da votação das contas, o voto da vereadora poderá ser invalidado.

Com plenário lotado, reforço na segurança e pressão de todos os lados, a manhã promete ser histórica para a política de Serra Talhada.

O Blog Júnior Campos acompanha tudo presencialmente e trará os bastidores, reações e o resultado dessa votação decisiva.

Do Júnior Campos