Polícia queima mais de 13 mil pés de maconha no Sertão e evita produção de quatro toneladas da droga

Uma operação integrada entre a Polícia Federal em Pernambuco, o BEPI (Batalhão Especializado de Policiamento do Interior) e a CIPE Caatinga, da Polícia Militar da Bahia, resultou na erradicação de mais de 13 mil pés de maconha na zona rural de Carnaubeira da Penha, no Sertão de Pernambuco. A ação ocorreu na manhã da última sexta-feira (4) e evitou a produção de aproximadamente quatro toneladas da droga para o tráfico.

Segundo informações da Polícia Militar, as plantações foram identificadas após levantamentos conjuntos de inteligência realizados pelas forças de segurança. Todo o material foi erradicado e incinerado no local. Também foram apreendidos uma espingarda artesanal e porções de maconha já prontas para o consumo. Uma amostra da droga foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Carnaubeira da Penha, onde foi instaurado inquérito para apurar o caso.

A operação faz parte de um esforço contínuo das forças policiais no combate ao tráfico de drogas na região. De acordo com a Polícia Federal (PF), ações desse tipo têm contribuído para o desabastecimento de pontos de venda de entorpecentes em Pernambuco, além de outros estados do Nordeste, evitando diretamente o aumento de crimes violentos associados ao tráfico, como homicídios, roubos e disputas territoriais entre facções criminosas.

Do Júnior Campos