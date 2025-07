Nova gestão do Hospam afasta primeiros nomes ligados à prefeita Márcia Conrado

A troca de comando no Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), em Serra Talhada, já começa a provocar mudanças concretas. Desde a nomeação da enfermeira Ákila Monique Monteiro da Silva como nova gestora da unidade, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 1º de julho, aliados políticos da prefeita Márcia Conrado (PT) começaram a ser desligados de cargos estratégicos no hospital.

A nova direção do Hospam, que tem o respaldo do deputado estadual e ex-prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque (Solidariedade), iniciou uma verdadeira “faxina” nos bastidores da unidade. Segundo apurou o blog, foram demitidos: Taynara Nunes, Bruna Godoy, Gustavo Inácio e Paulo Amaral.

Todos ocupavam cargos de coordenação nas áreas de Recursos Humanos e Financeiro do hospital. Ainda de acordo com uma fonte interna, a tesoureira Jani Aquino também foi afastada.

Apesar de os atos oficiais ainda não terem sido publicados no Diário Oficial, a movimentação nos bastidores confirma o novo controle político sobre o Hospam, agora nas mãos do grupo de Luciano Duque, adversário direto da prefeita Márcia Conrado.