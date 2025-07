Política Às vésperas de votação das contas de Duque, vereador André Maio anuncia apoio ao grupo da prefeita Márcia Conrado

Em movimento político emblemático, o vereador André Maio anunciou neste domingo (6), por meio de nota oficial em suas redes sociais, sua adesão ao grupo da prefeita Márcia Conrado (PT). A declaração pública acontece justamente às vésperas da votação das contas do ex-prefeito Luciano Duque (SD), marcada para esta terça-feira (8), na Câmara de Vereadores de Serra Talhada e lança luz sobre como será o posicionamento do parlamentar no plenário.

André vinha sustentando um discurso de independência na Casa Legislativa e é ligado ao ex-deputado federal Sebastião Oliveira, atual presidente estadual do Avante, legenda à qual o vereador é filiado. O gesto político, portanto, carrega peso estratégico e reforça a leitura de que o governo tem maioria consolidada para rejeitar as contas de Duque, mesmo com parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE).

“Hoje é um novo capítulo da minha vida pública. Uma nova história começa aqui”, escreveu André em trecho da nota. Ele destacou que a decisão foi tomada com “diálogo, respeito e pensando no bem maior: o povo da minha amada Serra Talhada”.

Sem mencionar diretamente a votação desta segunda-feira, o posicionamento de André praticamente elimina qualquer dúvida sobre o seu voto.

Nos bastidores, a movimentação é lida como um alinhamento definitivo ao Palácio Municipal, após semanas de especulação e de uma foto publicada nas redes da prefeita que reuniu 12 dos 17 vereadores, indicando os votos necessários para a rejeição das contas de Duque. Embora o vereador Jaime não apareça na imagem, seu voto também é dado como certo nesse mesmo sentido.

A fala de André vem para fechar o cerco. “É por quem mais precisa. É por Serra Talhada”, diz ele ao final do texto, reforçando o tom de unidade com a gestão Márcia Conrado, que deve buscar a reeleição com o campo político ampliado.