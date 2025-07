Luto em Afogados: acidente tira a vida de Socorro Martins

Foi confirmada a morte da ex-Secretária de Assistência Social de Afogados da Ingazeira, Socorro Martins. Era atual coordenadora do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social.

Ela era esposa do Secretário de Cultura e Esportes, Augusto Martins. Tinha dois filhos.

Socorro voltava de um evento com uma equipe da Secretaria de Saúde em Gravatá. Na volta houve o acidente, uma colisão frontal, entre Belo Jardim e Pesqueira.

Informações preliminares indicam que um veículo que vinha no sentido contrário fez uma ultrapassagem indevida. No choque, um passageiro do outro carro, não identificado, e Socorro, morreram na hora.

O evento era a 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde e Conferência Estadual de Saúde. Eram Delegados.

A equipe tinha Amara Araújo, Neucimar, irmã de Mery da Oficina e Jorginho. Amara fraturou as duas pernas. Os outros pacientes não tiveram estado de saúde divulgado.

Augusto participava da celebração de domingo, quando foi avisado pelo prefeito Sandrinho Palmeira, também bastante abalado.

Socorro era cunhada do jornalista Magno Martins e foi inclusive madrinha do seu casamento com Nayla Valença.

Do Nill Júnior