Diagnóstico precoce salvou Anchieta Patriota

Apesar de ter sido identificado como um nódulo maligno, diagnóstico precoce foi fundamental para evitar sequelas graves

O prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota (PSB) volta nesta terça a Carnaíba para retomar sua rotina administrativa. Isso praticamente uma semana depois da cirurgia para retirada de um nódulo no pâncreas no último dia 18.

A cirurgia, no Hospital Osvaldo Cruz, foi comandada pela equipe dos renomados cirurgiões Rommel Pierre e Américo Gusmão. Além do nódulo retirado da cauda do pâncreas, os médicos retiraram o baço, para garantir que não houvesse risco de expansão.

Anchieta fez hoje em Recife a última consulta e foi liberado para retomar gradativamente as atividades. A biópsia indicou que o nódulo era maligno.

“Foi feita a biópsia e realmente constatou malignidade, mas restrita à área retirada. O que os cirurgiões falam é que estou curado. Vou ficar fazendo acompanhamento com oncologista, um estudo mais aprofundado, mas a biópsia já diz isso. Isso poderia lá na frente aparecer, daqui a uns quatro ou cinco anos”, disse Anchieta.

Anchieta diz que o diagnóstico precoce o salvou. Detalhe é que para os familiares, Anchieta estava a um tempo sem fazer revisões com a devida periodicidade.

“Felizmente foi feito o diagnóstico precoce que é coisa rara nesses tumores, muito silenciosos. Agora é vida normal, logicamente com alguns cuidados”. Do Nill Júnior