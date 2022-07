Senac Pernambuco oferece 104 vagas para cursos gratuitos

O Senac Pernambuco está com inscrições abertas para 104 vagas em cursos gratuitos para os municípios de Caruaru, Petrolina e Serra Talhada. Por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), estão sendo disponibilizadas vagas nos cursos de Gestão de Perdas na Logística (Caruaru), Inteligência de Mercado – Big Data, Metodologia Ágil, Shiatsu (Petrolina), Agente de Informações Turísticas e Assistente de Logística (Serra Talhada). As inscrições começaram nesta segunda (25/7) e podem ser realizadas até o dia 31 de julho.

Para concorrer a uma das vagas, os alunos deverão comprovar que se encaixam nos pré-requisitos do PSG. Entre eles está o de ter renda familiar per capita (por pessoa) de até dois salários mínimos e estar matriculado ou ser egresso da educação básica. Ambas as programações de Serra acontecerão presencialmente de agosto a novembro, no turno da noite.

O curso de Agente de Informações Turísticas forma profissionais aptos a atender e prestar informações aos turistas, visitantes e moradores locais em atrativos e equipamentos turísticos. Já a formação em Assistente de Logística prepara profissionais para realizarem atividades de apoio aos processos de suprimento, armazenamento e distribuição de materiais e produtos.

Calendário – O resultado dos aprovados será divulgado no dia 1º de agosto. Os aprovados poderão realizar as suas matrículas nos dias 1º e 2 de agosto nas cidades dos cursos escolhidos. O Senac em Serra Talhada funciona na Praça Barão do Pajeú, nº 911, Centro, das 8h às 18h. O edital completo está disponível pelo endereço www.pe.senac.br/psg.

Inscrições e informações – As inscrições para a oferta podem ser realizadas no site do Senac Pernambuco, pelo endereço www.pe.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas (Programa Senac de Gratuidade). Mais informações sobre a seleção podem ser obtidas pelos telefones (81) 3727.8259 (Caruaru), (87)3983.7602/7603/7626 (Petrolina) e (87) 3929-2350 / (87) 98874-8477 (Serra) ou pelo endereço www.pe.senac.br/psg.

Serviço:

Programa Senac de Gratuidade (PSG) | Edital 2022.24

Cursos:

Serra Talhada: Agente de Informações Turísticas e Assistente de Logística

– Inscrições: 25 de julho a 31 de julho

– Divulgação dos aprovados: 1 de agosto

– Matrículas: 1 e 2 de agosto

Inscrições: www.pe.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas

Informações: (87) 3929-2350 / 98874-8477 (Senac Serra Talhada)