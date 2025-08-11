Discussão Após Jogo de Futebol Gera Confusão na Zona Rural de Serra Talhada

Uma partida de futebol na Fazenda Saco IPA, zona rural de Serra Talhada, terminou em confusão e acionamento da Polícia Militar na noite deste domingo (10).

Segundo o 14° BPM, por volta das 19h13, a central recebeu denúncia de que várias pessoas estariam envolvidas em um desentendimento, com a possível presença de um indivíduo armado. Ao chegar ao local, os policiais identificaram um homem de 33 anos, com as características informadas, próximo a um veículo Fiat Uno preto.

Durante a abordagem pessoal e vistoria no carro, nada de ilícito foi encontrado. Testemunhas relataram que a discussão começou logo após o jogo, envolvendo familiares de participantes da partida.

O homem negou estar armado e se comprometeu a comparecer à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como inquérito policial.