FUNDEF: Depósito de precatórios é confirmado para Serra Talhada e Flores; valores estão à disposição da Justiça Federal

O pagamento dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) destinados aos municípios de Serra Talhada e Flores avançou mais uma etapa no trâmite judicial. O Blog apurou com exclusividade que, de acordo com última atualização do sistema da Justiça Federal, os valores foram depositados em conta e estão à disposição do juízo da execução.

O depósito foi efetivado pelo Banco do Brasil e confirmado pela Divisão de Precatórios do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). Agora, os recursos aguardam autorização judicial para serem liberados, conforme determina a Resolução nº 822/2023 do Conselho da Justiça Federal (CJF).