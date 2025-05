Discussão por compra de moto termina com ameaça e boletim de ocorrência em São José do Belmonte

Uma confusão envolvendo a compra de uma motocicleta resultou em troca de ameaças e registro policial, na tarde da sexta-feira (16), em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco.

Durante patrulhamento na Avenida Euclides de Carvalho, policiais militares do 14º BPM se depararam com três pessoas correndo pela via, trocando insultos e ameaças. Após abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas os envolvidos relataram ter caído em um golpe envolvendo a venda de uma motocicleta Honda Pop 100, de cor preta.

Segundo informações repassadas à polícia, o anúncio do veículo foi feito por meio de uma rede social. A negociação ocorreu por telefone e por meio de mensagens, com uma das partes afirmando ter realizado o pagamento via PIX no valor de R$ 1.900,00. No entanto, a outra parte alegou não ter recebido o valor, o que gerou o desentendimento.

A motocicleta havia sido entregue com chave e documentação, mas a ausência do valor em conta levou a troca de acusações e ameaças entre os envolvidos.

Diante da situação, todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para apuração dos fatos.