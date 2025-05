Serra Talhada e Afogados da Ingazeira recebem novos repasses para garantir piso da enfermagem nas UPAEs

Serra Talhada será contemplada com um repasse complementar de R$ 12.527,21 para assegurar o pagamento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Técnicos, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras na Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE). O recurso é proveniente do Sistema Único de Saúde (SUS) e foi oficializado por meio de Termo de Repasse e de Compromisso com o Hospital do Tricentenário, responsável pela gestão da unidade.

Afogados da Ingazeira, por sua vez, também será beneficiada com um repasse no valor de R$ 8.987,43, com a mesma finalidade: garantir o cumprimento da legislação que estabelece o piso nacional da enfermagem.

O documento foi assinado no último dia 15 de maio de 2025, como parte de uma série de aportes financeiros do Governo do Estado para unidades de saúde espalhadas por Pernambuco, reforçando o compromisso com a valorização dos profissionais da área.

Além de Serra Talhada e Afogados da Ingazeira, também foram contempladas as UPAEs de Salgueiro (R$ 22.859,57), Petrolina (R$ 211.461,91) e Garanhuns (R$ 71.457,09).

A medida visa dar cumprimento à legislação federal que estabelece o piso nacional da categoria, um pleito antigo dos profissionais da enfermagem em todo o país. A injeção de recursos garante não apenas o cumprimento da norma, mas também o fortalecimento da rede pública de saúde.

Além dos repasses para o piso da enfermagem, outro documento publicado no Diário Oficial traz a assinatura do 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado com o Instituto Social das Medianeiras da Paz. O aditivo prevê a contratação de serviço de vigilância 24h para a UPA Olinda, com um custo mensal de R$ 20 mil, oriundos do Tesouro Estadual.