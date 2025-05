Mulher é conduzida à delegacia após ser reconhecida por furto de celular no Centro de Serra Talhada

Uma mulher foi levada à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, na manhã deste sábado (17), suspeita de envolvimento em um furto a transeunte ocorrido no dia anterior.

De acordo com a vítima, o crime aconteceu por volta das 19h da sexta-feira (16), nas imediações da Rua Enock Inácio de Oliveira, próximo ao pátio da feira livre, no Centro. Ao parar em um sinal vermelho enquanto conduzia sua bicicleta, ele teve o celular, modelo Redmi 12 de cor azul, furtado por uma mulher que se aproximou e, após pegar o aparelho, fugiu em um mototáxi.

Na manhã deste sábado, populares informaram o paradeiro da suspeita, que foi localizada e reconhecida pela vítima. Com isso, policiais do 14º BPM conduziram as partes até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

O caso resultou em um encaminhamento e posterior liberação da suspeita após os procedimentos legais.