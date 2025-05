Juntos na vida e na eternidade: casal com 72 anos de união morre com um dia de diferença em Serra Talhada

A história de amor entre Manoel Batista da Silva, o conhecido Seu Noé, de 90 anos, e Adélia Izaltina da Silva, a Dona Adélia, de 87 anos, teve um desfecho comovente: os dois faleceram com apenas um dia de diferença, após mais de sete décadas de união.

O casal se conheceu ainda muito jovem — ela com 15 anos, ele com 18 — e desde então caminharam lado a lado por 72 anos, construindo uma vida marcada por afeto, companheirismo e dedicação mútua.

Dona Adélia faleceu no último sábado (17), no Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam), em Serra Talhada. No domingo (18), pouco depois de saber da morte da companheira, Seu Noé também partiu.

Juntos em vida, inseparáveis até o fim.

Eles deixam três filhos músicos bastante conhecidos na região: Paulo Rastafari, ex-integrante da Banda D’Gritos; Rogério Batista (Zuca) e Adelmo Batista, integrante da Orquestra Vilabelense. Também fazem parte do legado familiar o neto Ranielly Batista, cronista esportivo, além de outros familiares e amigos que agora se despedem com profunda emoção.

O velório do casal ocorre na residência da família, localizada na Travessa 2, n° 277, bairro Bom Jesus, em Serra Talhada. O sepultamento será realizado nesta segunda-feira (19), às 17h, no cemitério local.