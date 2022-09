Divulgada primeira foto de Vicente Nery em hospital

O cantor de forró Vicente Nery apareceu caminhando ao lado de uma fisioterapeuta no corredor do hospital onde está internado desde o dia 8 de setembro, quando sofreu um acidente de carro no Bairro Sapiranga, em Fortaleza. A imagem foi publicada no perfil do artista, na noite desta quinta-feira (15).

“Ele permanece internado para administração de antibióticos e sem previsão de alta. Muito em breve queremos vê-lo caminhando para mais um show. Fazendo o que sabe fazer de melhor… Cantando e encantando a gente”, diz um trecho da publicação, que também agradeceu o trabalho da equipe médica.

O carro em que o cantor estava capotou na Avenida Maestro Lisboa. Na ocasião, o artista, fraturou o braço esquerdo em quatro partes, além dos dedos.

Um dia após o acidente, Vicente passou por procedimento de urgência de seis horas de duração para revascularização e reconstrução digital do polegar esquerdo. Na primeira aparição após o acidente, é possível ver que o cantor está com um fixador externo no braço esquerdo.