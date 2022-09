Waldemar se reúne com grupo de apoiadores em Caruaru

O candidato a uma vaga na Câmara Federal Waldemar Oliveira (AVANTE) se encontra com apoiadores em Caruaru nesta sexta-feira, 16. O evento conta com a organização dos apoiadores do candidato na Capital do Forró Énio Hermano, Manu Torres, Nilson do Jacaré, Marcão do Povo e o Pr. Fagner.

Estes nomes são os que estão montando uma grande equipe de militantes para conseguir o maior número de votos em prol de eleger Waldemar Oliveira. De Caruaru, o presidente estadual do Avante segue para a base de Serra Talhada, onde vai rodar pelo Sertão no final de semana.

Do Ricardo Antunes