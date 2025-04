Dois casos de violência doméstica são registrados em Serra Talhada no domingo (27)

Serra Talhada, PE – O domingo (27) foi marcado por dois casos de violência doméstica atendidos pelo 14° Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Serra Talhada.

O primeiro caso ocorreu na madrugada, na Rua Capitão Olindo Rocha, no bairro Bom Jesus. Uma mulher de 74 anos relatou ter sido agredida com chutes e palavras ofensivas pelo seu companheiro ao tentar intervir em uma discussão familiar. O suspeito ainda tentou expulsá-la de casa e fez ameaças. Diante da situação, os policiais conduziram ambos à Delegacia de Polícia Civil local, onde foi lavrado flagrante.

Horas depois, na noite do mesmo domingo, outra ocorrência foi registrada, desta vez em um apartamento no bairro Centro. A vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro, que também tentou impedi-la de sair para buscar abrigo com familiares. O suspeito alegou que agiu em legítima defesa. As partes foram levadas à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis.

Os casos reforçam o alerta para a importância da denúncia e da atuação rápida das autoridades no combate à violência doméstica.