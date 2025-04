Grave acidente na PE-430 deixa dois mortos, entre eles um serra-talhadense

Na manhã desta segunda-feira (28), um grave acidente envolvendo um caminhão-pipa e uma caminhonete Hilux causou grande comoção em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco. A colisão aconteceu no trecho da PE-430 conhecido como Baixa do Pedrinho.

De acordo com as informações apuradas, quatro pessoas ficaram feridas e duas morreram no local. As vítimas feridas foram socorridas para a Unidade Mista Leônidas Pereira de Menezes. Até o momento, a equipe médica de plantão ainda não informou para quais hospitais os feridos foram posteriormente transferidos.

As vítimas fatais foram identificadas como Rivone, condutor da Hilux que fazia o transporte de passageiros em lotação entre Jati (CE) e São José do Belmonte (PE), e Francisco, um serra-talhadense que retornava de uma visita ao irmão no Sítio Tamboril e seguia para sua residência no Sítio São Domingos, zona rural de Serra Talhada.

Os corpos deverão ser encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames de praxe. A tragédia abalou familiares, amigos e moradores das localidades envolvidas.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

Do Júnior Campos