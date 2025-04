TJPE aceita denúncia e Prefeito de Pesqueira, Marcos Xucuru, e outros 12 envolvidos viram réu por suposto esquema de corrupção

O Tribunal de Justiça de Pernambuco aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado e tornou réu o prefeito de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, Marcos Xukuru, e outros doze envolvidos no processo que investiga os crimes de corrupção passiva, impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. A informação consta no site do TJPE e foi divulgada na última sexta-feira (25).

A Polícia Civil disse que as provas colhidas ao longo da investigação que foi deflagrada no dia 3 de abril de 2025 comprovam a existência de uma organização criminosa voltada a fraudar licitações públicas em troca de vantagens econômicas, praticando os mais diversos crimes, entre eles, fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

“Ao longo do período que foi objeto de investigação – 1º de janeiro de 2021 a 30 de setembro de 2022 imperou um cenário de corrupção generalizado, em que 15 procedimentos licitatórios foram fraudados, gerando um dano ao patrimônio público de R$ 15.710.135,20”, disse a polícia.

Segundo o documento do TJPE, o atual prefeito, Marcos Xucuru, na época das investigações, ocupava o cargo de Secretário Municipal, “porém seria de fato o chefe do Poder Executivo Municipal”.

“Também era o líder da organização criminosa, promovendo, organizando a cooperação no crime e dirigindo a atividade dos demais membros”, diz o documento.

O g1 entrou em contato com a prefeitura de Pesqueira sobre o caso da denúncia enviada pelo MPPE e aceita pelo TJPE, que enviou a seguinte nota. Veja na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Pesqueira vem a público informar que, até a presente data, não recebeu qualquer notificação oficial referente a denúncia ou decisão judicial que envolva o mandato do Prefeito Eleito, Cacique Marcos Xukuru.

Durante o período de afastamento, a gestão do Executivo Municipal permanece sob a responsabilidade da Vice-Prefeita, Cilene Martins, garantindo a continuidade dos serviços públicos com observância à legalidade, à transparência e ao compromisso com a população pesqueirense.

Ressalte-se, ainda, que não houve, até o momento, solicitação por parte do Ministério Público visando à prorrogação da medida de afastamento atualmente em vigor. A Administração Municipal reitera sua plena confiança no Poder Judiciário e manifesta total disposição em colaborar com as autoridades competentes, sempre pautando sua conduta pelos princípios da legalidade, moralidade e ética pública.

A Prefeitura de Pesqueira reafirma seu compromisso com a boa governança e com o bem-estar coletivo, mantendo-se firme em seu propósito de servir com responsabilidade e respeito à cidadania.

Do g1