Dois Homens São Detidos por Drogas e Arma Branca em Serra Talhada

A Polícia Militar do 14º BPM registrou, nesta sexta-feira (06), duas ocorrências distintas envolvendo drogas e porte ilegal de arma branca em bairros diferentes de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

A primeira abordagem aconteceu por volta das 10h30, na Travessa do Sol, no bairro Alto do Bom Jesus. Durante patrulhamento, os policiais visualizaram um homem em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem, encontraram uma pedra de crack em sua mão e uma arma branca do tipo tesoura artesanal presa à cintura. O homem alegou ser usuário de drogas e afirmou portar a arma por conta de inimizades. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base na Lei das Contravenções Penais.

A segunda ocorrência ocorreu por volta do meio-dia, na Avenida Vicente Ignácio de Oliveira, no bairro Borborema. Durante rondas, os policiais observaram um indivíduo tentando deixar rapidamente o local ao perceber a aproximação da viatura. Ao ser abordado, foram encontradas oito pedras de crack escondidas no sapato, além de R$ 164,00 em cédulas de diversos valores. O suspeito informou que veio de outro município com o objetivo de adquirir entorpecentes. Ele foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.