Homem morre ao cair de portal na entrada da cidade e Prefeitura de Solidão cancela SoliJoão

A Prefeitura de Solidão anunciou, nesta sexta-feira (6), o cancelamento das festividades do SoliJoão, que estavam previstas para acontecer nesta sexta e sábado, dias 6 e 7 de junho. As inaugurações que também seriam realizadas neste fim de semana foram suspensas.

A decisão foi tomada em respeito ao falecimento do senhor José Hildo de Souza, vítima de um trágico acidente que chocou a população do município. Segundo informações preliminares, José Hildo se desequilibrou e caiu do portal da entrada da cidade, não resistindo à queda – ele estava colocando/trocando os vidros de onde a imagem da santa fica posicionada.

Em nota oficial, o prefeito Mayco Araújo expressou solidariedade aos familiares e amigos de José Hildo, destacando a importância de, neste momento, priorizar o luto e o acolhimento à dor da comunidade.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando nossos mais sinceros sentimentos de pesar”, declarou o gestor municipal.

A Prefeitura ainda não informou se haverá uma nova data para a realização do evento e das inaugurações. O SoliJoão é uma das principais festas do calendário cultural de Solidão, tradicionalmente marcada por shows e ações voltadas à população.