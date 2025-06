Com Forró Pé de Serra, Feira Agroecológica de Serra Talhada Celebra 25 Anos na Praça Sérgio Magalhães

Serra Talhada, 7 de junho de 2025 — A manhã deste sábado foi marcada por festa, cultura e tradição no coração da cidade. A Feira Agroecológica de Serra Talhada, realizada todos os sábados na Praça Sérgio Magalhães, completou 25 anos de história com uma programação especial que reuniu feirantes, consumidores e admiradores da agricultura familiar.

Para celebrar a data, o espaço foi tomado pelo autêntico forró pé de serra, que animou o público e trouxe o clima junino para o centro da cidade. A comemoração reforçou o papel essencial da feira como ponto de encontro entre produtores e consumidores que valorizam alimentos saudáveis, sem uso de agrotóxicos, produzidos por agricultores locais e de comunidades da região.

A Feira Agroecológica é reconhecida como uma das iniciativas mais importantes de economia solidária e sustentabilidade em Serra Talhada. Mais do que um espaço de comercialização, ela representa um modelo de vida baseado na convivência com o semiárido, no respeito à natureza e na valorização da cultura popular.