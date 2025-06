PRF apreende 32 kg de maconha em carro roubado na BR-110, em Ibimirim

Dois homens foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira (5), em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco, com 31,9 quilos de maconha dentro de um carro roubado. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina na BR-110.

De acordo com a PRF, a equipe deu ordem de parada ao motorista de um Hyundai Creta e, ao se aproximar do veículo, os policiais perceberam um forte odor de maconha. Após uma busca no porta-malas, foram encontrados quatro fardos da droga.

Ainda segundo a corporação, durante a verificação dos dados do carro, foram identificados sinais de adulteração e constatado que o veículo havia sido roubado em maio, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife.

O motorista alegou que teria pegado o carro em Ibimirim e desconhecia a origem ilegal. Já o passageiro afirmou que estava apenas pegando uma carona com destino a Arcoverde.

Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde e poderão responder por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo.