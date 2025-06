Hospital Eduardo Campos realiza segunda captação de órgãos em Serra Talhada

Nesta sexta-feira, 06 de junho de 2025, o Hospital Eduardo Campos, localizado em Serra Talhada, foi novamente palco de um emocionante gesto de solidariedade e empatia: a realização da segunda captação de órgãos desde a criação da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT).

Na ocasião, foram captados rins e fígado, que agora seguem para pacientes que aguardam por um transplante, por meio do Sistema Nacional de Transplantes. A ação foi possível graças ao trabalho coordenado de uma equipe multiprofissional do hospital, em colaboração com a Central de Transplantes de Pernambuco.

O procedimento só foi viável devido ao ato generoso da família do doador, que, mesmo em meio à dor da perda, escolheu transformar o luto em esperança. A equipe do hospital manifesta profundo respeito e gratidão por essa decisão, que possibilita a continuidade da vida de outras pessoas.

“A doação de órgãos é um ato de amor ao próximo, capaz de salvar e transformar vidas. Por isso, é fundamental que as famílias conversem sobre o tema e estejam cientes da importância desse gesto”, reforça a diretora do HEC, Patrícia Queiroz.