Duque parabeniza HEC por excelência em captação de órgãos

O deputado estadual Luciano Duque parabenizou a equipe do Hospital Eduardo Campos (HEC), em Serra Talhada, pela captação de múltiplos órgãos realizada nesta sexta-feira (6). O procedimento confirma o alto nível de preparo da unidade, que se consolida como referência em saúde pública de qualidade em Pernambuco.

“Ao realizar mais uma captação de órgãos, o HEC reafirma seu compromisso com a vida e com a dignidade no cuidado aos pacientes. É uma grande alegria ver um hospital sertanejo se destacando nacionalmente pela eficiência, humanização e competência técnica”, destacou o parlamentar.

Duque também enfatizou a importância de ampliar a cultura da doação de órgãos no estado. “Cada gesto de solidariedade transforma vidas. Parabenizo toda a equipe do HEC por esse trabalho emocionante e por fazer do nosso Sertão um exemplo de excelência na saúde pública”, completou.

Do Júnior Campos