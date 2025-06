Em evento no Agreste, governadora Raquel Lyra anuncia que primeira etapa da duplicação da BR-232 irá contemplar o trecho de São Caetano a Belo Jardim

A governadora Raquel Lyra anunciou, nesta sexta-feira (6), que a obra de duplicação da BR-232 até o município de Serra Talha, no Sertão, será dividida em quatro etapas. O primeiro trecho, que está com projeto em desenvolvimento, seguirá de São Caetano até Belo Jardim. O anúncio foi feito durante a cerimônia de inauguração da unidade de Reciclagem e Metais do complexo industrial do Grupo Moura, em Belo Jardim, no Agreste Central, com a presença do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin.

A duplicação da BR-232 de São Caetano até Serra Talha tem 264,9 km de extensão e está contemplada no pacote de obras do Novo PAC, do governo federal. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco (DER-PE), a primeira etapa vai até Belo Jardim e tem o valor estimado em R$ 256 milhões. A licitação da obra será lançada após a conclusão do projeto.

Em seu discurso, a gestora afirmou que a obra de duplicação tem recursos garantidos e irá contribuir para desenvolver a economia da região. “Essa é uma obra muito aguardada, sonhada há muitos anos pelos pernambucanos e fundamental para impulsionar nossa economia. Ações como essa são importantes para o desenvolvimento do Agreste, terra que conta com a coragem e ousadia de quem se reinventa, a exemplo do Grupo Moura. Essa fábrica é um expoente da indústria automotiva. É garantindo estrada de qualidade, mais água e estabilidade jurídica que vamos avançar para gerar mais empregos, atrair investimentos e melhorar a qualidade de vida da nossa gente”, declarou a governadora Raquel Lyra.

A nova unidade do Grupo Moura contou com o investimento de R$ 850 milhões e é dedicada à reciclagem de chumbo proveniente de baterias usadas, contribuindo diretamente para a cadeia da Economia Circular. “Na semana Mundial do Meio Ambiente, não poderíamos comemorar melhor do que na Fábrica da Moura. Aqui em Belo Jardim, temos um grande complexo industrial que é propulsor do desenvolvimento. Cerca de 60% das baterias veiculares do país são da Moura e vêm do Agreste de Pernambuco”, disse o presidente em exercício, Geraldo Alckmin.

O novo empreendimento gerou 300 empregos diretos e indiretos. Quando estiver em operação, a nova planta dobrará a capacidade de reciclagem de chumbo da Moura. “Celebramos esse que é o grande exemplo do que pode ser feito com o capital empreendedor e com a coragem dos pernambucanos de encarar grandes desafios e construir grandes sonhos. A Baterias Moura estabelece o parâmetro de excelência, com uma política industrial aliada à sustentabilidade”, pontuou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.

O deputado federal Mendonça Filho destacou a importância do trabalho realizado por uma empresa genuinamente pernambucana. “Hoje é um dia muito importante para todos nós. A Moura não é apenas um orgulho para Pernambuco, mas também para todo o Brasil. O exemplo dessa fábrica precisa se multiplicar para que o nosso Estado se torne cada vez mais forte”, afirmou .

O material reciclado é reintegrado ao processo produtivo de novas baterias, reduzindo, assim, a necessidade de extração de chumbo primário para um novo produto. “Não teríamos chegado aonde chegamos se não fossem as políticas públicas, os incentivos estaduais e usufruímos muito bem disso, dando nossa contribuição, mantendo o nosso papel, mantendo o nordestino no seu local”, declarou o presidente do Conselho de Administração da Rede Moura, Paulo Sales.

O prefeito de Belo Jardim, Gilvandro Estrela, considera que a indústria permite auxiliar no crescimento do município. “A Moura contribui para melhoria da educação, das praças e estradas do município. A fábrica é uma grande parceira da cidade”, comemorou.

Acompanharam a agenda o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira; o senador Fernando Dueire; o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco (Adepe), André Teixeira Filho; o presidente do Complexo Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto; e o presidente do Sebrae, Décio Lima. Ainda compareceram os prefeitos João Campos (Recife), Rodrigo Pinheiro (Caruaru), Josué Mendes (Agrestina) e o ex-ministro e ex-senador Armando Monteiro Neto.

Fotos: Miva Filho/Secom

Do Vila Bela Online