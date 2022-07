Dois homicídios registrados no Pajeú

A região do Pajeu registrou dois homicídios neste sábado (09). Os crimes aconteceram nas cidades de São José do Egito e Tabira.

A primeira vítima é a jovem Géssica Priscila Maciel, de 32 anos, residente no Sítio Lagoa do Mato, em São José do Egito.

De acordo com informações colhidas pelo blog do Marcello Patriota, o esposo da vítima relatou que ouviram o barulho dos cachorros durante a madrugada, momento em que a vítima saiu com uma lanterna e foi alvejada por dois disparos de arma de fogo nas costas.

O companheiro da vítima, que cumpre pena há cerca de seis meses em regime aberto por crime de homicídio, é o principal suspeito do assassinato da jovem. Ele foi detido e conduzido ao plantão da Delegacia Regional de Afogados da Ingazeira.

O suspeito nega a autoria do crime. Ele alega que alguém foi à residência para matá-lo e acabou vitimando sua esposa.

O IC (Instituto de Criminalística) fez a perícia no local do crime e o corpo da jovem foi encaminhado para o IML de Caruaru. Foi o sétimo homicídio do ano em São José do Egito.

O segundo homicídio ocorreu durante a manhã deste sábado, no Bairro da Jureminha, em Tabira.

A vítima foi identificada como Raí do Grau, idade não revelada. Ele foi morto a tiros nas proximidades do açude da PE-320.

A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso. O corpo foi encaminhado ao IML de Caruaru. Do Nill Júnior