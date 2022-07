Acidente mata motociclista na PE-275 em São José do Egito

Um acidente com vítima fatal foi registrado na tarde deste sábado (09) na PE-275, entre São José do Egito e Ambó.

Segundo informações do Blog Repórter do Sertão, a vítima é o egipciense conhecido como Pedro, do Sítio Bom Nome.

Ele guiava uma motocicleta quando colidiu de frente com uma carreta numa curva próxima à balança da empresa Serrote Redondo. A vítima morreu no local do acidente.

Pedro era filho de Antônio de Paulo, da comunidade de Bom Nome, zona rural de São José do Egito. Atualmente morava em São José e era amante do futebol. O pai dele também já é falecido.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo averiguadas pela Polícia Civil.

Segundo populares falta sinalização e o mato dificulta a visibilidade da via onde ocorreu a fatalidade. A responsabilidade é do DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco. Do Nill Júnior