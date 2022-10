Dr. Allan Pereira, presidente da OAB Serra Talhada, orienta sobre as eleições 2022

Nesta sexta-feira (30), o presidente da OAB Seccional Serra Talhada, Dr. Allan Pereira, concedeu uma entrevista à Rádio Vilabela de Serra Talhada no programa frequência Democrática com Francys Maya. Dr. Allan falou sobre a legislação eleitoral e entre os assuntos ele declarou que os candidatos e partidos das coligações terão até a noite deste sábado (01), para fazerem campanha nas ruas mas, pedir votos é proibido; a campanha nas redes sociais também tem regras específicas. Confira a entrevista na íntegra no vídeo abaixo:

Do Vila Bela Online