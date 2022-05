Duas pessoas morrem em mais um acidente na BR 232

Na noite desta segunda-feira (23), um grave acidente envolvendo motociclistas no km 329 da BR 232 vitimou duas pessoas. As informações são do Tribuna do Moxotó.

O fato ocorreu por volta das 18:45, há dois km do posto Sertão sentido Custódia a Cruzeiro do Nordeste município de Sertânia.

Segundo informações de populares, no acidente faleceu uma mulher, conhecida por Emília e Matheus Carrieri, que segundo informações residia no Barro Vermelho, município de Sertânia.

Ainda segundo informações houve uma colisão entre duas motos, uma de cor vermelha e outra preta. Do Nill Júnior