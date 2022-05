Serra Talhada: aumento de SRAG suspende aulas presenciais da educação infantil

Medida passa a valer a partir desta terça-feira (24). Triunfo também seguiu recomendação

Por André Luis

Em nota divulgada nas redes sociais da Prefeitura de Serra Talhada na noite desta segunda-feira (23), a Prefeitura informou que através da Secretaria Municipal de Educação, em comum acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, seguirá a recomendação Estadual para a suspensão temporária das atividades na educação infantil.

Segundo a nota, a decisão passa a valer a partir desta terça-feira (24) e segue pelas próximas duas semanas.

Ainda segundo a nota, medida se faz necessária pelo fato de que as crianças na faixa etária atingida são mais suscetíveis aos vírus causadores da Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG.

Serra Talhada é o segundo município da região do Pajeú a anunciar a suspensão das aulas presenciais para crianças de 0 a 5 anos. O primeiro foi Triunfo.

Nesta segunda-feira (23), o diretor do Hospital Regional Emília Câmara (HREC), Doutor Sebastião Duque, revelou em entrevista ao repórter Marcony Pereira para o programa A Tarde é Sua da Rádio Pajeú, que está preocupado com o aumento de casos de crianças que estão dando entrada na unidade com problemas respiratórios, sendo, inclusive, necessário o internamento de muitas destas crianças. Leia abaixo a nota da Prefeitura de Serra Talhada na íntegra:

Dessa forma, a partir desta terça-feira (24/05), pelas próximas duas semanas, ficam suspensas as aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino para as crianças de 0 a 5 anos, que são mais suscetíveis aos vírus causadores da Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG. Do Nill Júnior