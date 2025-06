Duplicação da BR-232 até Serra Talhada entra no Novo PAC e será executada em quatro etapas

O Governo do Estado anunciou, nesta sexta -feira (6), que a tão aguardada duplicação da BR-232 até o município de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, será realizada em quatro etapas, dentro do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal. A informação foi oficializada durante a inauguração da nova unidade de Reciclagem e Metais do Grupo Moura, em Belo Jardim, no Agreste Central, com a presença do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin.

O primeiro trecho contemplado será entre São Caetano e Belo Jardim, cujo projeto já está em desenvolvimento. A duplicação completa da rodovia até Serra Talhada terá uma extensão de 264,9 km. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), a primeira etapa tem valor estimado em R$ 256 milhões, e a licitação será lançada após a finalização do projeto executivo.

A governadora Raquel Lyra destacou a importância da obra para a interiorização do desenvolvimento:

“Essa é uma obra sonhada há muitos anos pelos pernambucanos e fundamental para impulsionar nossa economia. Vamos avançar garantindo estrada de qualidade, mais água e estabilidade jurídica para gerar empregos, atrair investimentos e melhorar a qualidade de vida da nossa gente.”

A duplicação da BR-232 até Serra Talhada representa mais do que uma melhoria na infraestrutura rodoviária. Trata-se de um marco para o desenvolvimento do Sertão pernambucano, facilitando o escoamento da produção agrícola, o transporte de mercadorias, o acesso a serviços de saúde e educação, além de fortalecer o turismo e a integração regional.

Serra Talhada, um dos polos econômicos e políticos do interior do Estado, terá sua importância ainda mais reconhecida com a chegada da duplicação. A cidade será o ponto final da obra, o que deve impulsionar ainda mais o seu crescimento e reafirmar sua posição como capital do Sertão do Pajeú.

Do Júnior Campos