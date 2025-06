Ex-companheiro ameaça mulher e filha com barra de ferro em São José do Belmonte

Em São José do Belmonte, uma mulher de 37 anos e sua filha adolescente passaram por momentos de terror após o ex-companheiro da vítima aparecer na residência portando uma barra de ferro. O caso ocorreu na Rua José Figueiredo, no distrito de Jatobá, por volta do meio-dia do último sábado (07).

Segundo o relato da vítima, o homem chegou ao local batendo com violência na porta e proferindo ameaças verbais. Em tom agressivo, afirmou que, caso a polícia fosse chamada, haveria consequências. As vítimas, temendo por sua integridade física, acionaram os policiais militares.

Guarnições do 14º BPM realizaram diligências na tentativa de localizar o autor, porém, ele não foi encontrado. A vítima foi conduzida até a Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência e dar início às medidas protetivas, com base na Lei Maria da Penha. O caso foi registrado como ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, e um inquérito foi instaurado para apuração dos fatos.