Eleições 2022: o raio X dos prefeitos no Pajeú

Um levantamento do blogueiro Júnior Finfa nos 17 municípios do Sertão do Pajeú mostra a definição da ampla maioria dos prefeitos já definiu seus candidatos a governador, deputado federal e deputado estadual.

Para Governador, apoiam Danilo Cabral Alessandro Palmeira (Afogados da Ingazeira), Zeinha Torres (Iguaracy), Luciano Torres (Ingazeira), Evandro Valadares (São José do Egito), Gilson Bento (Brejinho), Adelmo Moura (Itapetim), Delson Lustosa (Santa Terezinha), Djalma Alves (Solidão), Anchieta Patriota (Carnaíba), Marconi Santana (Flores), Luciano Bonfim (Triunfo) e Márcia Conrado (Serra Talhada).

O Estadual com mais cidades o apoiando é José Patriota. É apoiado por Alessandro Palmeira (Afogados da Ingazeira), Luciano Torres (Ingazeira) , Djalma Alves (Solidão) e Anchieta Patriota (Carnaíba).

Paulo Jucá é apoiado por Evandro Valadares (São José do Egito) e deve ser apoiado por Gilson bento (Brejinho). Waldemar Borges será apoiado por Zeinha Torres. Tiago Pontes é o candidato de Sávio Torres, de Tuparetama. Aglailson Victor é o candidato a estadual de Adelmo Moura (Itapetim). Danilo Godoy será apoiado por Nicinha Melo (Tabira). Zé Pretinho vai de Alessandra Vieira ou Edson Vieira. Joaquim Lira será apoiado por Marconi Santana (Flores). Luciano Duque será apoiado por Márcia Conrado (Serra Talhada). Veja o levantamento completo:

Márcia Conrado (Serra Talhada): Danilo Cabral (Governador), Fernando Monteiro (Federal) e Luciano Duque (Estadual);

Alessandro Palmeira (Afogados da Ingazeira): Danilo Cabral (Governador), Pedro Campos (Federal) e José Patriota (Estadual);

Zeinha Torres (Iguaracy): Danilo Cabral (Governador) Renildo Calheiros (Federal) e Waldemar Borges (Estadual);

Luciano Torres (Ingazeira): Danilo Cabral (Governador), Lucas Ramos (Federal) e José Patriota (Estadual);

Sávio Torres (Tuparetama): Miguel Coelho (Governador), Ricardo Teobaldo (Federal) e Tiago Pontes (Estadual);

Evandro Valadares (São José do Egito): Danilo Cabral (Governador), Tadeu Alencar (Federal) e Paulo Jucá (Estadual);

Gilson Bento (Brejinho): Danilo Cabral (Governador), Silvio Costa Filho (Federal) e Paulo Jucá ou Gustavo Gouveia (Estadual);

Adelmo Moura (Itapetim): Danilo Cabral (Governador), Gonzaga Patriota (Federal) e Aglailson Victor (Estadual);

Delson Lustosa (Santa Terezinha): Danilo Cabral (Governador), Ricardo Teobaldo (Federal) e Gustavo Gouveia (Estadual);

Nicinha Melo (Tabira): Miguel Coelho (Governador), Fernando Filho (Federal) e Danilo Godoy (Estadual);

Djalma Alves (Solidão): Danilo Cabral (Governador), Gonzaga Patriota (Federal) e José Patriota (Estadual);

Anchieta Patriota (Carnaíba): Danilo Cabral (Governador), Lucas Ramos (Federal) e José Patriota (Estadual);

Zé Pretinho (Quixaba): Miguel Coelho (Governador), Federal indefinido e Alessandra Vieira ou Edson Vieira (Estadual);

Marconi Santana (Flores): Danilo Cabral (Governador), Lucas Ramos (Federal) e Joaquim Lira (Estadual);

Luciano Bonfim (Triunfo): Danilo Cabral (Governador), Federal indefinido e José Patriota (Estadual);

Irlando Parabólica (Santa Cruz da Baixa Verde): Marília Arraes (Governadora), Eriberto Medeiros (Federal) e Rodrigo Novaes (Estadual);

Joelson (Calumbi): Governador indefinido, Waldemar Oliveira (Federal) e estadual indefinido, depois da desistência de Rogério Leão.

Do Nill Júnior