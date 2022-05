Elemento aborda mulher em plena luz do dia no Centro de Serra Talhada e leva quase 4 mil reais

Uma senhora foi assaltava em plena luz do dia, após sair de uma agência bancária, no Centro de Serra Talhada. O caso foi registrado às 10h da última sexta-feira (13).

Segundo boletim policial, a mulher saia da agência com um envelope branco contendo a quantia de R$ 3.950,00 e um cartão bancário e em determinado momento, um homem que vinha em sua direção esbarrou nela, subtraiu o envelope e saiu correndo.

A mulher ficou tão nervosa que não conseguiu contribuir com mais informações para a polícia sobre vestes ou características físicas do indivíduo.

As informações foram obtidas com exclusividade pelo programa Frequência Democrática. Do Vila Bela Online