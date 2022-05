Aeroportos de Serra Talhada e Caruaru já operam sob nova administração

Desde a segunda-feira (16), os aeroportos de Caruaru, no Agreste, e Serra Talhada, no Sertão, começam a operar sob administração da Dix Empreendimentos, empresa vencedora da licitação realizada pelo Governo do Pernambuco, através da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos.

A concessionária, pertencente ao grupo pernambucano Agemar, já administra em Pernambuco o aeroporto de Fernando de Noronha. “Nossa meta é focar na melhoria constante da qualidade do atendimento ao usuário e na manutenção permanente da infraestrutura de funcionamento”, afirmou Manoel Ferreira, diretor da Dix.