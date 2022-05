Mulher bate na cara de policial durante confusão generalizada no bairro Bom Jesus

Uma briga generalizada que resultou em ameaça e agressão a policiais foi registrada no Alto do Bom Jesus, em Serra Talhada, no ultimo fim de semana.

Tudo começou quando uma mulher estava bebendo em um estabelecimento e percebeu que um homem que estava no mesmo bar fez uma chamada de vídeo próximo a ela. Ao perceber a ligação achou que ele estava lhe filmando e partiu pra cima da amiga dele, puxando seu cabelo, momento em que as duas começaram a se agredir.

Os policiais, que realizavam rondas no local, avistaram a confusão e tentaram cessar as agressões. Sem sucesso. A mulher que iniciou a briga se mostrou muito agressiva, resistiu a abordagem e informou ao policiamento que não iria para delegacia de forma alguma. “Ela disse que ia acender um cigarro para fumar. Foi dito para ela que não podia acender o cigarro naquele momento, pois ela estava em ocorrência policial, então, sem nenhum motivo, ela agrediu o policial com empurrão e um tapa na face e disse ‘policiais de b…, seus m…’”, relatou o boletim.

Nesse momento foi dada voz de prisão à mulher e a partir daí um homem que também estava no local interveio na ocorrência, tentando obstruir o serviço policial, sem deixar o policiamento conduzir a envolvida para a delegacia.

Diante da resistência dos envolvidos, a polícia teve que algemar o homem e conduzir à força, para delegacia, a mulher que foi dando socos e chutes no xadrez da viatura no percurso.

O homem xingou os policias e os ameaçou dizendo que mataria com um tiro na cara todos os policiais envolvidos nessa ocorrência.

Foi informado ainda que a mulher que foi presa apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, como olhos avermelhados, odor etílico e estava com um bebê de 18 meses nos braços. O Conselho Tutelar foi acionado.

As informações foram obtidas com exclusividade pelo programa Frequência Democrática. Do Vila Bela Online