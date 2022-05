Ações da LBV em 2021, prestou mais de 26 mil atendimentos às famílias de PE

O trabalho da Instituição, contribui para que as pessoas possam superar o período crítico durante e pós pandemia.

A Legião da Boa Vontade (LBV) não mediu esforços durante a maior crise sanitária das últimas décadas para ajudar milhares de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e em risco alimentar.

Durante esse período de pandemia da Covid-19, a LBV intensificou todas as suas ações emergenciais no país e em Pernambuco, principalmente no Recife. Um “sim” pode mudar um estado de ânimo, mudar planos, até mesmo atitudes, assim como pode transformar vidas de diferentes formas. E quanto àqueles que dependem de um “sim” para sobreviver? Quanto vale ter alguém que zela por nós?

Graças à generosidade de inúmeras pessoas, centenas de famílias em situação de pobreza receberam e são amparadas com alimentos e outros itens essenciais à sobrevivência em dias de tantas incertezas. Ao longo do ano 2021, a LBV no Estado, entregou benefícios como 5.371 cestas de alimentos não perecíveis; 346 cestas verdes (legumes, frutas e verduras); 2.400 kits de higiene pessoal e de limpeza; 902 kits pedagógicos, entre outros itens, totalizando 26.009 atendimentos prestados gratuitamente pela Instituição.

Ao fazer sua doação à LBV pelo site www.lbv.org.br, ou se preferir, via pix ([email protected]), Dizer “SIM” à LBV é um gesto de amor ao próximo e empatia; é levar amor e valores fraternos; é apoiar mães-solo; é proporcionar alimentação saudável a quem mais precisa, é investir em um futuro melhor para as gerações agora no presente.

O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, está localizada na Rua dos Coelhos, 219 – Bairro dos Coelhos – área Central do Recife. Saiba mais sobre o trabalho da Instituição acessando o perfil @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.