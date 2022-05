Na primeira medição, de março, a desaprovação era de 62,8%. Neste levantamento de agora, a desaprovação chegou aos 67,3% dos entrevistados. Quem aprova, soma 27,7%. Outros 5% informaram que não sabiam ou não opinaram.

Por faixas de idade, a maior rejeição está no público entre 35 e 44 anos de idade, quando a reprovação chega a 74%. Entre as pessoas com 25 e 34 anos, os mais jovens, a reprovação bate nos 73,8% dos entrevistados.

E Bolsonaro? O levantamento divulgado nesta manhã não apresenta a avaliação do governo federal, em relação ao mesmo tema. O blog de Jamildo pediu os números em relação ao governo Federal. O Paraná Pesquisa prometeu divulgar à tarde. Do Nill Júnior