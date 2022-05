Djalma Nogueira prestigia Dedé Monteiro no relançamento dos seus primeiros livros

O Presidente da Câmara de Tabira, Djalma Nogueira, esteve presente no lançamento da “Coleção Dedé Monteiro – Retalhos do Pajeú e Mais um Baú de Retalhos”, que aconteceu na noite de sexta-feira (13), no Budegas em Tabira.

Às duas obras clássicas do poeta tabirense, foram contempladas no edital do Funcultura e permitem a releitura dos primeiros livros da sua carreira. Os vereadores Socorro Véras e Kleber Paulino, também estiveram juntamente com Djalma representando a Câmara Municipal.

“É um momento importante para a cultura tabirense, que tem o Patrimônio Vivo de Pernambuco, o poeta e professor, Dedé Monteiro, como seu maior representante.”, afirmou Djalma. Do Nill Júnior