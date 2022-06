Em Arcoverde mãe entrega filho acusado de participar da morte do Major Rezende. Confira o Video:

Na tarde desta terça-feira, dia 21, a genitora do acusado de ter participado da morte do Major Rezende o entregou na delegacia de Polícia de Arcoverde.

A mesma mandou que familiares filmassem o momento em que entregava o filho, de nome Arnaldo, de 18 anos, naquela unidade policial. Veja no final da matéria o momento em que a mãe entrega o filho a autoridade policial na Delegacia de Polícia em Arcoverde.

Segundo informações policiais dada ao Tribuna do Moxotó, Arnaldo, que a mãe o apresentou na delegacia de Polícia também foi o responsável, ele confessou em sua oitiva, de ter furtado a moto que o Major Rezende estava em diligência buscando localizar.

E no momento dessa abordagem, ainda segundo informações, o acusado, juntamente com mais dois, estavam no local onde se deu toda a ação que vitimou o Major. Dois já estão presos, falta apenas um ser capturado. Veja o vídeo abaixo:

Do Nill Júnior